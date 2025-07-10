На Украине признали продвижение ВС России близ нескольких населенных пунктов

DP: ВС России продвинулись в Мирном, Дзержинске, Леонидовке

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в нескольких населенных пунктах. Это признает украинский аналитический ресурс Deep State (DP).

«Враг продвинулся в Мирном, Торецке (российское название, Дзержинск — примечание «Ленты.ру»), Леонидовке, возле Боровской Андреевки и Зеленой Рощи», — указывает украинский ресурс.

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал, что прорыв российских войск между Димитровым и Дзержинском стал уникальным для специальной военной операции. Он подчеркнул, что это стало событием стратегического масштаба.