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16:52, 10 июля 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России близ нескольких населенных пунктов

DP: ВС России продвинулись в Мирном, Дзержинске, Леонидовке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в нескольких населенных пунктах. Это признает украинский аналитический ресурс Deep State (DP).

«Враг продвинулся в Мирном, Торецке (российское название, Дзержинск — примечание «Ленты.ру»), Леонидовке, возле Боровской Андреевки и Зеленой Рощи», — указывает украинский ресурс.

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал, что прорыв российских войск между Димитровым и Дзержинском стал уникальным для специальной военной операции. Он подчеркнул, что это стало событием стратегического масштаба.

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