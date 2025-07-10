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16:34, 10 июля 2025Бывший СССР

На Украине разоблачили мошеннический кол-центр с защищенными от дронов машинами

В Днепропетровской области разоблачили мошеннический кол-центр с машинами с РЭБ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

В Днепропетровской области Украины разоблачили мошеннический кол-центр, сотрудники которого ездили на машинах с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), защищавшими от атак дронов. О результатах расследования сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

«Обыски [прошли] в 25 помещениях на территории Днепропетровской области (в частности, в городах Днепр и Каменское). Было изъято: более 1220 единиц компьютерной техники, автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в публикации.

Злоумышленники в основном крали банковские данные и занимались телефонным мошенничеством.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил перераспределить средства радиоэлектронной борьбы в прифронтовые регионы. По его словам, это связано с недостатком таких систем в приграничных с Россией городах.

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