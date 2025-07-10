На Украине разоблачили мошеннический кол-центр с защищенными от дронов машинами

В Днепропетровской области разоблачили мошеннический кол-центр с машинами с РЭБ

В Днепропетровской области Украины разоблачили мошеннический кол-центр, сотрудники которого ездили на машинах с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), защищавшими от атак дронов. О результатах расследования сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

«Обыски [прошли] в 25 помещениях на территории Днепропетровской области (в частности, в городах Днепр и Каменское). Было изъято: более 1220 единиц компьютерной техники, автомобили с установленными средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в публикации.

Злоумышленники в основном крали банковские данные и занимались телефонным мошенничеством.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил перераспределить средства радиоэлектронной борьбы в прифронтовые регионы. По его словам, это связано с недостатком таких систем в приграничных с Россией городах.