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12:14, 10 июля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о поражении Киева в борьбе на истощение

Волонтер Чмут: Украина проигрывает войну на истощение
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

С 2023 года конфликт между Россией и Украиной перешел в стадию борьбы на истощение, и Киев терпит в ней поражение. Об этом заявил в интервью для «Украинской правды» волонтер Тарас Чмут.

«В 2023 году началась война на истощение. (...) Война на истощение нами понемногу проигрывается. И это верно», — заявил активист.

Он добавил, что при этом борьба может быть далека от своего завершения.

В интервью волонтер также заявил, что власти Украины ведут себя неадекватно в конфликте с Россией. По его словам, в стране нет достаточного числа людей на уровне политиков и чиновников, которые могли бы решать накапливающиеся во всех сферах жизни проблемы.

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