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02:00, 10 июля 2025Мир

На Западе возмутились словами Карла III об Украине

Журналист Боуз раскритиковал Карла III за слова о военной поддержке Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: LUDOVIC MARIN / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал слова короля Великобритании Карла III о поддержке Украины, произнесенные им во время речи на мероприятии в Виндзорском замке.

Во время мероприятия монарх заявил, что Великобритания и Франция будут укреплять военный союз и активизировать сотрудничество в этой области по всему миру, включая Украину, в рамках так называемой коалиции желающих.

«Пока миллион украинцев лежат мертвыми в канавах и на кладбищах, европейская элита продолжает нести ту же чушь», — отметил Боуз.

В июне президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию встретился с королем страны Карлом III. Встреча Зеленского с Карлом III прошла в Виндзорском замке. В ходе нее представители Киева и Лондона пожали друг другу руки.

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