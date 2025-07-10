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16:42, 10 июля 2025Россия

Над Московским регионом и еще двумя областями сработали системы ПВО

Минобороны России: Над Московским регионом сбили три украинских беспилотника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Над Московским регионом и еще двумя областями России сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным министерства, отражения атаки шли с 15:00 до 16:30 по московскому времени.

Всего было уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из них три дрона сбито над территорией Московского региона, восемь — над Белгородской областью и еще 14 — над Брянской.

Ранее в этот же день жители подмосковного Чехова сняли на видео пролетающий беспилотник Вооруженных сил Украины. На опубликованном ролике видно пролетающий в небе дрон самолетного типа. Также можно услышать характерный звук двигателей БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал о трех БПЛА, которые удалось уничтожить на подлете к столице.

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