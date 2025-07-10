Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 10 июля 2025Россия

Собянин заявил о третьем сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Мэр Собянин сообщил о третьем БПЛА, сбитом на подлете к Москве
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Третий за час беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон противника удалось сбить при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России.

Какой-либо другой информации об отражении атаки украинских войск градоначальник не сообщил. Данных о месте уничтожения БПЛА, а также о пострадавших нет. До этого градоначальник дважды сообщал о попытках удара по столице, которые удавалось предотвратить.

Ранее в этот же день жители подмосковного Чехова сняли на видео пролетающий беспилотник Вооруженных сил Украины. На опубликованном ролике видно пролетающий в небе дрон самолетного типа. Также можно услышать характерный звук двигателей БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сдадимся». Мерц пригрозил Путину и обратился к Трампу с просьбой

    На Украине признали продвижение ВС России близ нескольких населенных пунктов

    На Украине показали подозреваемых в убийстве полковника СБУ в Киеве

    МИД прокомментировал сообщения о возможном введении санкций против Армении

    Муж и жена с подачи сына шпионили за ранеными российскими военными

    В Москве зафиксирован температурный рекорд почти за 150 лет

    Суд вынес решение по аресту Гуцул

    Над Московским регионом и еще двумя областями сработали системы ПВО

    Стало известно о взятии в клещи ВС России города в Харьковской области

    Захарова подписала фото переговоров Лаврова хештегом «ВанЛав»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости