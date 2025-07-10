Собянин заявил о третьем сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Мэр Собянин сообщил о третьем БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Третий за час беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон противника удалось сбить при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России.

Какой-либо другой информации об отражении атаки украинских войск градоначальник не сообщил. Данных о месте уничтожения БПЛА, а также о пострадавших нет. До этого градоначальник дважды сообщал о попытках удара по столице, которые удавалось предотвратить.

Ранее в этот же день жители подмосковного Чехова сняли на видео пролетающий беспилотник Вооруженных сил Украины. На опубликованном ролике видно пролетающий в небе дрон самолетного типа. Также можно услышать характерный звук двигателей БПЛА.