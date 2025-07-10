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15:58, 10 июля 2025Россия

В Подмосковье очевидцы сняли на видео беспилотник ВСУ

Жители подмосковного Чехова сняли на видео беспилотник ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Жители подмосковного Чехова сняли на видео беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На опубликованном ролике видно пролетающий в небе аппарат самолетного типа. Также можно услышать характерный звук двигателей дрона.

По данным авторов канала, жители Подольска, Домодедово, а также севера и северо-востока Подмосковья сообщили о звуках, похожих на взрывы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки украинского беспилотного летательного аппарата на столицу. Информацию о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле градоначальник не раскрыл.

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