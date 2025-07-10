В Подмосковье очевидцы сняли на видео беспилотник ВСУ

Жители подмосковного Чехова сняли на видео беспилотник ВСУ

Жители подмосковного Чехова сняли на видео беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На опубликованном ролике видно пролетающий в небе аппарат самолетного типа. Также можно услышать характерный звук двигателей дрона.

По данным авторов канала, жители Подольска, Домодедово, а также севера и северо-востока Подмосковья сообщили о звуках, похожих на взрывы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки украинского беспилотного летательного аппарата на столицу. Информацию о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле градоначальник не раскрыл.