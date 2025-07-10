Собянин сообщил о предотвращении атаки ВСУ на Москву

Собянин: Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили летевший на Москву беспилотник. О предотвращении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информацию о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле градоначальник не раскрыл, однако подчеркнул, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате в ночь на 10 июля 14 беспилотников ВСУ. Как уточнило ведомство, восемь из них сбили над акваторией Черного моря, по два — в Белгородской области и Республике Крым, еще по одному — в Пензенской и Курской областях.

До этого сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Белгородскую область. Обломки сбитого дрона упали на местную жительницу. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.