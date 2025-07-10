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16:14, 10 июля 2025Россия

Собянин заявил о предотвращении еще одной атаки беспилотника на Москву

Мэр Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

До этого градоначальник сообщал об атаке дрона на Москву, которую удалось предотвратить.

Собянин отметил, что на месте падения обломков устройства работают специалисты экстренных служб.

В сети появилось видео уничтожения беспилотника на юге Московской области. На кадры попал взрыв летящего в небе дрона — все сопровождается огненной вспышкой и эмоциональной реакцией оператора.

Еще раньше жители подмосковного Чехова опубликовали видеоролик с беспилотником в небе.

ЖЗЛ
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