Собянин заявил о предотвращении еще одной атаки беспилотника на Москву

Мэр Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

До этого градоначальник сообщал об атаке дрона на Москву, которую удалось предотвратить.

Собянин отметил, что на месте падения обломков устройства работают специалисты экстренных служб.

В сети появилось видео уничтожения беспилотника на юге Московской области. На кадры попал взрыв летящего в небе дрона — все сопровождается огненной вспышкой и эмоциональной реакцией оператора.

Еще раньше жители подмосковного Чехова опубликовали видеоролик с беспилотником в небе.