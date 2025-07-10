Взрыв беспилотника в небе над Подмосковьем сняли на видео

Опубликовано видео уничтожения беспилотника на юге Подмосковья

В сети появилось видео уничтожения беспилотника средствами противовоздушной обороны (ПВО) России на юге Подмосковья. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, как летящий в небе дрон взрывается, что сопровождается огненной вспышкой и эмоциональной реакцией оператора.

Ранее летящий в небе беспилотник сняли на видео жители подмосковного города Чехова. На кадрах видно дрон, похожий очертаниями на самолет, и слышен характерный звук мотора. Кроме того, о звуках взрывов сообщали жители Подольска, Домодедова, а также севера и северо-востока Московской области.

До этого об уничтожении одного беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон направлялся в сторону столицы, когда был сбит средствами ПВО.