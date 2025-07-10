Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 10 июля 2025Россия

Назван необычный способ возможного пополнения запасов вооружения Украиной

Депутат Водолацкий: Украина может выйти на черный рынок для приобретения оружия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина может выйти на черный рынок для приобретения оружия и военной техники. Этот необычный способ возможного пополнения Киевом запасов вооружения назвал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что этот сценарий развития событий возможен, так как Европа уже исчерпала свои ресурсы и «обескровила запасы».

Материалы по теме:
«Это было зверски» Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
«Это было зверски»Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
4 июля 2025
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025

«Существует черный рынок оружия, и если Европа будет финансировать Зеленского, то, естественно, что-то можно приобретать (для украинских войск) на черном оружейном рынке», — заявил Водолацкий.

Ранее в России заявили о символической подачке президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому. Так передачу десяти ракет для системы Patriot назвал военкор Александр Коц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

    Командование батальона ВСУ дезертировало в Сумской области

    Назван необычный способ возможного пополнения запасов вооружения Украиной

    Запрещенная порнозвезда Бонни Блю нажила себе нового врага из-за секса с сотнями мужчин

    В США назвали смертоносным российский флот беспилотников

    Стало известно о мести бойцов СВО за смерть закрывшего собой мать при атаке ВСУ ребенка

    Двое из пяти россиян признались в отсутствии накоплений

    На «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

    В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России и Китая

    В США Трампа уличили в отсутствии внятной стратегии по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости