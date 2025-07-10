Депутат Водолацкий: Украина может выйти на черный рынок для приобретения оружия

Украина может выйти на черный рынок для приобретения оружия и военной техники. Этот необычный способ возможного пополнения Киевом запасов вооружения назвал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что этот сценарий развития событий возможен, так как Европа уже исчерпала свои ресурсы и «обескровила запасы».

«Существует черный рынок оружия, и если Европа будет финансировать Зеленского, то, естественно, что-то можно приобретать (для украинских войск) на черном оружейном рынке», — заявил Водолацкий.

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