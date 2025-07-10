Назван самый посещаемый город Золотого кольца России

Ярославль оказался самым посещаемым городом Золотого кольца России

Ярославль оказался самым посещаемым городом Золотого кольца России. Сообщение появилось в Telegram-канале губернатора региона Михаила Евраева.

Евраев привел результаты исследования онлайн-сервиса для путешествий «Туту.ру», согласно которым туристический поток вырос на 13 процентов в первом полугодии. Кроме того, выяснилось, что на Ярославль как столицу Золотого кольца пришлось 35 процентов всех поездок маршрута. При этом 13 процентов составили путешествия в Переславль-Залесский.

Губернатор отметил, что в настоящий момент регион ориентирован на развитие туризма. «Есть видимые изменения, направленные на привлечение гостей, — например, каршеринг, двухэтажные автобусы, подсветка, места размещения», — объяснил он и добавил, что город будет активно участвовать в национальных проектах и государственных программах.

Ранее сообщалось, что национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России» официально расширили. В него вошел Рыбинск, который стал десятым городом Золотого кольца.

