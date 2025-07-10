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14:30, 10 июля 2025Силовые структуры

Названа причина обысков в отделах полиции российского региона

СК возбудил дело против полицейских за взятки от коммерсантов в Ленобласти
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против сотрудников четырех отделов полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области за покровительство коммерсантам, торгующим алкоголем и сигаретами сомнительного происхождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). По версии следствия, в июле 2024 года посредник передал полицейским 154 тысячи рублей. Под следствием должностные лица 87, 88, 97, 128 отделов полиции.

У них проводятся обыски по местам проживания и в служебных кабинетах. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, как сотрудники СК приходят в особняк подозреваемого, проводятся оперативные мероприятия.

Сами заподозренные в коррупции полицейские доставлены на допрос в СК.

Коррупцию выявили оперативники собственной безопасности ГУ МВД России, уточнили «Ленте.ру» в петербургской полиции. Проверка установила, что в противоправной деятельности замешан руководящий состав полиции района, который получал незаконное вознаграждение от коммерсантов из страны ближнего зарубежья с 2023 года. 

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