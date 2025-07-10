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11:18, 10 июля 2025Силовые структуры

В четырех отделах полиции в Петербурге прошли обыски

Mash: Обыски в четырех отделах полиции в Петербурге связаны с получением взяток
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники силовых структур пришли с обысками в четыре отдела полиции во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, руководителей этих отделов заподозрили в получении взяток от бизнесменов из Азербайджана. Последние с 2023 года торговали контрабандным алкоголем и сигаретами, а на работу устраивали иностранцев, злостно нарушавших миграционное законодательство.

От возможных проверок предприниматели, предварительно, откупались взятками.

Ранее сотрудники полиции провели обыски у журналистов и правозащитников из ряда регионов России.

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