В четырех отделах полиции в Петербурге прошли обыски

Mash: Обыски в четырех отделах полиции в Петербурге связаны с получением взяток

Сотрудники силовых структур пришли с обысками в четыре отдела полиции во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, руководителей этих отделов заподозрили в получении взяток от бизнесменов из Азербайджана. Последние с 2023 года торговали контрабандным алкоголем и сигаретами, а на работу устраивали иностранцев, злостно нарушавших миграционное законодательство.

От возможных проверок предприниматели, предварительно, откупались взятками.

Ранее сотрудники полиции провели обыски у журналистов и правозащитников из ряда регионов России.