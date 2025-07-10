Назвавшего жителей Донбасса ненужными людьми журналиста мобилизовали в ВСУ

Журналиста Буткевича, назвавшего жителей Донбасса лишними, мобилизовали в ВСУ

Журналиста Богдана Буткевича, в 2019 году назвавшего жителей Донбасса «ненужными людьми» и «лишними украинцами», мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила его жена Марина Данилюк-Ярмолаева на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, в последние годы он «внештатно выполнял проекты» для Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. «Богдан сам принял решение о таком сотрудничестве, поскольку имеет несколько глазных болезней, которые ограничивали его службу в ее классическом понимании», — рассказала она.

Жена журналиста отметила, что Буткевич «позволил себе» критику нардепа Марьяны Безуглой, после чего ГУР прекратил сотрудничество с журналистом и его уволили задним числом, вернув статус военнообязанного.

Буткевич пошел в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) уточнить свой статус, его сразу отвезли на пункт сбора на ДВРЗ, откуда его собираются отправить в учебный центр Десна.

Ранее бывший министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка заявил, что граждан Украины, которые насмехаются над ТЦК, нужно отправить на принудительные работы. В качестве наказания он предложил считать таких людей военнопленными и отправлять под надзором на общественно полезные работы.