Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:16, 10 июля 2025Бывший СССР

Назвавшего жителей Донбасса ненужными людьми журналиста мобилизовали в ВСУ

Журналиста Буткевича, назвавшего жителей Донбасса лишними, мобилизовали в ВСУ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Журналиста Богдана Буткевича, в 2019 году назвавшего жителей Донбасса «ненужными людьми» и «лишними украинцами», мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила его жена Марина Данилюк-Ярмолаева на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, в последние годы он «внештатно выполнял проекты» для Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. «Богдан сам принял решение о таком сотрудничестве, поскольку имеет несколько глазных болезней, которые ограничивали его службу в ее классическом понимании», — рассказала она.

Жена журналиста отметила, что Буткевич «позволил себе» критику нардепа Марьяны Безуглой, после чего ГУР прекратил сотрудничество с журналистом и его уволили задним числом, вернув статус военнообязанного.

Буткевич пошел в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) уточнить свой статус, его сразу отвезли на пункт сбора на ДВРЗ, откуда его собираются отправить в учебный центр Десна.

Ранее бывший министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка заявил, что граждан Украины, которые насмехаются над ТЦК, нужно отправить на принудительные работы. В качестве наказания он предложил считать таких людей военнопленными и отправлять под надзором на общественно полезные работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    40 лет назад произошла крупнейшая авиакатастрофа в СССР — крушение Ту-154 под Учкудуком. Никто не знает, что случилось с пилотами

    В России приготовились ввести запрет на экспорт бензина из-за роста цен

    Бывшую жену экс-министра транспорта Старовойта с детьми заметили на церемонии прощания

    Появилось первое фото с открытым гробом на прощании со Старовойтом

    Июнь оказался аномально теплым почти на половине территории РФ

    Возлюбленную Башарова заподозрили в беременности

    Раскрыты попытки Киева добиться разговора Умерова и Хегсета

    Украине предрекли одни из самых тяжелых месяцев в конфликте с Россией

    Женский фестиваль спорта пройдет в Москве. Почему его стоит увидеть всем?

    Реклама

    Крупнейший российский перевозчик отменил все рейсы в Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости