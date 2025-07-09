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18:01, 9 июля 2025Бывший СССР

Бывший министр Украины назвал наказание для насмехающихся над ударами по ТЦК граждан

Швайка: К насмехающимся над атаками на ТЦК нужно относиться как к военнопленным
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Граждан Украины, которые насмехаются над территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), нужно отправить на принудительные работы. Такое заявление сделал бывший министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка в эфире телемарафона.

В качестве наказания он предложил считать таких людей военнопленными и отправлять под надзором на общественно полезные работы: разбирать завалы и развалины в прифронтовых районах.

Спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Саранцев назвал причину ударов Вооруженных сил (ВС) России по ТЦК. Он считает, что российские войска атакуют военкоматы Украины для того, чтобы сорвать процесс мобилизации в стране.

Ранее руководитель «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что украинцы сами передали ВС России через специализированные боты координаты ТЦК (ТЦК, украинский аналог военкоматов), которые позднее использовались для ударов по ним.

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