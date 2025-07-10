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18:32, 10 июля 2025Забота о себе

Одна ежедневная привычка оказалась фатальной для здоровья мозга

Терапевт Хан назвал многозадачность вредной для здоровья мозга привычкой
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: JLco Julia Amaral / Shutterstock / Fotodom  

Врач-терапевт Амир Хан назвал одну ежедневную привычку потенциально фатальной для здоровья мозга. Его слова приводит издание Daily Mail.

Хан предупредил, что опасна может быть многозадачность. Врач объяснил, что постоянное переключение между задачами перегружает мозг и, как следствие, приводит к его переутомлению. По словам терапевта, если человек живет в режиме многозадачности ежедневно, со временем это вызовет проблемы с краткосрочной памятью и негативно повлияет на области мозга, отвечающие за концентрацию внимания, эмоциональный контроль, социальные связи и принятие решений.

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Врач объяснил: когда человек сосредоточен на одной задаче, его мозг гармонично использует обе стороны префронтальной коры мозга. Однако когда приходится выполнять несколько дел одновременно, левое и правое полушарие вынуждены функционировать независимо друг от друга. Это, по словам Хана, провоцирует перегрузку мозга и повышает уровень стресса, что также негативно сказывается на здоровье в целом и мозга в частности.

Ранее Хан рассказал, почему долго сидеть в туалете с телефоном не самая лучшая идея. По его словам, из-за этого человек проводит в туалете больше времени, а это, в свою очередь, грозит развитием геморроя.

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