Одна особенность тела Гоар Аветисян на видео в бикини смутила зрителей

Одна особенность тела популярной визажистки Гоар Аветисян на видео в бикини смутила зрителей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 12,4 миллиона подписчиков.

32-летняя блогерша на размещенных кадрах позировала у бассейна в зеленом бикини, которое состояло из топа-бандо и V-образных трусов. Также она завязала на бедрах пляжную мини-юбку в тон и уложила волосы в низкий пучок, оставив волнистые пряди по обе стороны лица.

В свою очередь, пользователи сети обратили внимание на живот сетевой знаменитости. «А где пупок? Или у меня что-то со зрением?», «Что с пупком?», «Стесняюсь спросить, а пупок зашили? Почему он такой?» — заявили юзеры, предположив, что подобную внешность Аветисян приобрела из-за пластики.

В мае 2023 года Гоар Аветисян показала грудь после новостей о некрозе из-за пластической операции.