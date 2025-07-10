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12:26, 10 июля 2025Силовые структуры

Охваченная огнем машина российского чиновника попала на видео

Неизвестные подожгли Geely замглавы Гатчинского округа, отвечающего за ЖКХ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Неизвестные подожгли автомобиль заместителя главы администрации Гатчинского округа Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке и публикует соответствующее видео.

На кадрах видно, как пожарные тушат машины, припаркованные около многоквартирного дома. Они охвачены огнем.

По данным канала, поджигатели пробрались на парковку ночью и с помощью легковоспламеняющейся жидкости устроили пожар. В результате их действий пострадали три автомобиля – Geely, принадлежащий чиновнику, а также соседские Haval и Renault Logan. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Злоумышленников ищут.

Известно, что замглавы, чья машина пострадала при поджоге, курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Гатчинском округе.

Ранее в Иркутске по горячим следам полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в поджоге ларька с выпечкой.

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