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19:05, 10 июля 2025Путешествия

Пассажир потрогал попутчицу в самолете и оказался под угрозой семи лет тюрьмы

Мужчина потрогал попутчицу за ягодицу в самолете и оказался под угрозой тюрьмы
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Австралии мужчина оказался под угрозой семи лет тюрьмы после того, как непристойно потрогал попутчицу в самолете. Об этом сообщила федеральная полиция страны.

Инцидент произошел в 29 мая, однако злоумышленник предстал перед судом Сиднея только 9 июля. По данным расследования, во время рейса 36-летний пассажир подсел к спящей женщине из США и прикоснулся к ее бедру и ягодице.

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После этого потерпевшую пересадили на другое место, где она провела остаток полета. После приземления мужчину встретила полиция. Ему предъявили обвинения в совершении акта непристойности, максимальное наказание за это преступление — семь лет лишения свободы.

Ранее пассажирка United Airlines дважды подверглась домогательствам во время рейса. Злоумышленник потрогал ее между ног и даже оставил синяки.

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