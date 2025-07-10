Над Пензенской областью сбили украинский беспилотник

Мельниченко: Система ПВО сбила украинский беспилотник над Пензенской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вновь долетел до Пензенской области, заявил в Telegram губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, силами противовоздушной обороны (ПВО) на территории Пензенской области сбит украинский дрон.

«Пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают службы экстренного реагирования», — подчеркнул он.

24 июня над Пензенской областью были уничтожены два БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расстояние от границы с Украиной до Пензенской области составляет около 500 километров.