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09:38, 10 июля 2025Моя страна

Переехавший в Россию португальский художник высказался о жизни в стране

Португальский художник Апостол о переезде в РФ: Чувствую себя здесь как дома
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

Художник из Португалии Кристиан Апостол, переехавший в Татарстан за своей супругой (на данный момент — бывшей), поделился с 116.RU впечатлениями от жизни в России.

Изначально мужчина прибыл с возлюбленной в Нижнекамск, откуда она родом. Позже он, разведясь, переехал в Казань, где живет по сей день.

Еще до переезда иностранец решил посмотреть в интернете снимки Татарстана, однако тогда ему показалось, что информации об этом российском регионе чересчур мало. «А еще на картинках абсолютно все мужчины носили папахи из овчины. Но я отчетливо помню, что первая красивая картинка, которую я увидел, была мечеть Нижнекамска», — вспоминает он.

Свою карьеру он начал развивать именно здесь. Отсюда начались и первые выставки его работ. А от Нижнекамска они пошли в Казань, Москву, Санкт-Петербург, а дальше — в Венецию, Каир, Лиссабон, города в Испании и Сербии. Последние несколько лет художник работает над проектом, который называется «Алга Татарстан». Он изображает портреты людей, которые сделали регион таким, каким его все знают сейчас.

Я подумал — если я попал сюда, значит, все не просто так. Мне понравилось гостеприимство, в республике очень открытые люди. И татарская кухня, конечно. Чувствую себя здесь как дома

Кристиан Апостолхудожник

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