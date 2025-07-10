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09:53, 10 июля 2025Силовые структуры

Полиция вскрыла аферу в одной из российских управляющих компаний

Полиция провела обыск у главы ГЖИ правительства Новосибирской области Полищука
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Полиция провела обыск у главы госжилинспекции (ГЖИ) правительства Новосибирской области Александра Полищука. Об этом сообщает «КП — Новосибирск» со ссылкой на источник.

По его словам, глава ведомства задержан не был, также как и меру пресечения ему не избирали.

По предварительной информации, в отношении него возбуждено уголовное дело из-за информации о подделке подписей в одной из управляющих компаний. Других подробностей по делу пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пришли с обысками к журналистам и правозащитникам из ряда регионов России.

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