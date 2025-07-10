Полиция вскрыла аферу в одной из российских управляющих компаний

Полиция провела обыск у главы ГЖИ правительства Новосибирской области Полищука

Полиция провела обыск у главы госжилинспекции (ГЖИ) правительства Новосибирской области Александра Полищука. Об этом сообщает «КП — Новосибирск» со ссылкой на источник.

По его словам, глава ведомства задержан не был, также как и меру пресечения ему не избирали.

По предварительной информации, в отношении него возбуждено уголовное дело из-за информации о подделке подписей в одной из управляющих компаний. Других подробностей по делу пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пришли с обысками к журналистам и правозащитникам из ряда регионов России.

