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18:31, 10 июля 2025Силовые структуры

Получившего взятку от «Торпедо» российского футбольного арбитра отправили домой

Получивший взятку от «Торпедо» футбольный арбитр отправлен под домашний арест
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В отношении российского футбольного арбитра, обвиняемого в получении взятки от руководства клуба «Торпедо Москва», по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дома у арбитра и участвовавшего посредника в передаче взятки прошли обыски. Обвиняемый отправлен под арест на время расследования уголовного дела о взятке в 1,5 миллиона рублей. Взятка предназначалась за оказание влияния на результат спортивного соревнования.

Следствие полагает, что руководители клуба через посредника передали 1,5 миллиона рублей в качестве взятки главному судье матча между «Торпедо Москва» и «Камаз», состоявшегося 24 мая. Игра закончилась со счетом 1:1, что позволило «Торпедо Москва» выйти в Российскую Премьер-лигу (РПЛ).

19 июня в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело. Им было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 УК РФ.

Ранее 9 июля полицейские задержали футбольного арбитра Богдана Головко, который не назначил в ворота «Торпедо» пенальти в матче против «Камаза».

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