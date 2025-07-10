Получившего взятку от «Торпедо» российского футбольного арбитра отправили домой

Получивший взятку от «Торпедо» футбольный арбитр отправлен под домашний арест

В отношении российского футбольного арбитра, обвиняемого в получении взятки от руководства клуба «Торпедо Москва», по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дома у арбитра и участвовавшего посредника в передаче взятки прошли обыски. Обвиняемый отправлен под арест на время расследования уголовного дела о взятке в 1,5 миллиона рублей. Взятка предназначалась за оказание влияния на результат спортивного соревнования.

Следствие полагает, что руководители клуба через посредника передали 1,5 миллиона рублей в качестве взятки главному судье матча между «Торпедо Москва» и «Камаз», состоявшегося 24 мая. Игра закончилась со счетом 1:1, что позволило «Торпедо Москва» выйти в Российскую Премьер-лигу (РПЛ).

19 июня в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело. Им было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 УК РФ.

Ранее 9 июля полицейские задержали футбольного арбитра Богдана Головко, который не назначил в ворота «Торпедо» пенальти в матче против «Камаза».