Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:37, 10 июля 2025Из жизни

Пожилая женщина поверила любовнику из интернета и потеряла 21 миллион рублей

Пожилая британка поверила в любовь мошенника и прислала ему 21 миллион рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Пожилая британка, представившаяся Элизабет, завела роман с мошенником и заложила ради него драгоценности и дом. Об этом она сама рассказала Daily Mail.

Женщине было больше 60 лет, когда она пережила тяжелое расставание и познакомилась в интернете с мужчиной по имени Дэвид Уэст. Он рассказал Элизабет, что живет в Техасе, США, и работает в нефтяной промышленности. Мужчина говорил, что разведен, у него есть собака и дочь. Они стали общаться все больше и больше. Дэвид признался Элизабет в любви и стал делиться с ней своими проблемами. Женщина поверила любовнику и старалась во всем ему помогать.

Элизабет постоянно присылала мужчине деньги. Он якобы брал у нее в долг на строительство новой вышки, на помощь разведенной дочери и на похороны. В декабре 2022 года женщине пришлось заложить украшения покойной матери, чтобы продолжить финансировать его. В августе 2024 года она чуть не потеряла подобным образом дом. Об этом узнали ее сыновья и сразу разоблачили Дэвида как мошенника из Нигерии. За время их общения Элизабет прислала ему около 200 тысяч фунтов стерлингов (21 миллион рублей).

Материалы по теме:
Большая маленькая ложь Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Большая маленькая ложьМаляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
30 ноября 2019
Идеальный незнакомец Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Идеальный незнакомецАферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
14 июня 2020

Оказалось, что Дэвид Уэст — ненастоящее имя нигерийца. Фотографии также были не его: он просто украл личность американского врача. Все его проблемы были выдуманы. Элизабет позже рассказала, что догадывалась, что ее возлюбленный не был американцем: замечала его странный акцент, однако «Дэвид» всегда находил всему оправдание.

«Я была влюблена в образ человека, который был создан под мои конкретные потребности. Так что мне полностью промыли мозги», — объяснила женщина. Ей удалось убедить банк вернуть ей часть потраченных денег, однако остальную сумму она потеряла навсегда.

Ранее сообщалось, что 50-летняя женщина из Великобритании бросила мужа и переехала в Египет ради отношений с молодым любовником. Из-за новой любви британки семья порвала с ней, но пара все равно активно готовится к свадьбе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о подготовке к встрече с Путиным

    Стало известно об эвакуации жителей из 325 населенных пунктов Харьковской области

    Госдума приняла решение по предложению сократить рабочий день в жару

    В России откроют канатную дорогу в соседнюю страну

    Ксения Собчак снялась в полупрозрачном бюстгальтере и колье со словом «секс»

    Бывший футболист сборной России назвал трагедией исключение «Торпедо» из РПЛ

    Россиянам назвали главные ведущие к потере денег ошибки

    В Вильнюсе заявили о связи упавшего в Литве беспилотника с Россией

    Макрон раскрыл план по отправке войск на Украину

    Российские следователи объявили в розыск воевавшего за ВСУ ирландца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости