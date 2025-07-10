Пожилая женщина поверила любовнику из интернета и потеряла 21 миллион рублей

Пожилая британка поверила в любовь мошенника и прислала ему 21 миллион рублей

Пожилая британка, представившаяся Элизабет, завела роман с мошенником и заложила ради него драгоценности и дом. Об этом она сама рассказала Daily Mail.

Женщине было больше 60 лет, когда она пережила тяжелое расставание и познакомилась в интернете с мужчиной по имени Дэвид Уэст. Он рассказал Элизабет, что живет в Техасе, США, и работает в нефтяной промышленности. Мужчина говорил, что разведен, у него есть собака и дочь. Они стали общаться все больше и больше. Дэвид признался Элизабет в любви и стал делиться с ней своими проблемами. Женщина поверила любовнику и старалась во всем ему помогать.

Элизабет постоянно присылала мужчине деньги. Он якобы брал у нее в долг на строительство новой вышки, на помощь разведенной дочери и на похороны. В декабре 2022 года женщине пришлось заложить украшения покойной матери, чтобы продолжить финансировать его. В августе 2024 года она чуть не потеряла подобным образом дом. Об этом узнали ее сыновья и сразу разоблачили Дэвида как мошенника из Нигерии. За время их общения Элизабет прислала ему около 200 тысяч фунтов стерлингов (21 миллион рублей).

Оказалось, что Дэвид Уэст — ненастоящее имя нигерийца. Фотографии также были не его: он просто украл личность американского врача. Все его проблемы были выдуманы. Элизабет позже рассказала, что догадывалась, что ее возлюбленный не был американцем: замечала его странный акцент, однако «Дэвид» всегда находил всему оправдание.

«Я была влюблена в образ человека, который был создан под мои конкретные потребности. Так что мне полностью промыли мозги», — объяснила женщина. Ей удалось убедить банк вернуть ей часть потраченных денег, однако остальную сумму она потеряла навсегда.

Ранее сообщалось, что 50-летняя женщина из Великобритании бросила мужа и переехала в Египет ради отношений с молодым любовником. Из-за новой любви британки семья порвала с ней, но пара все равно активно готовится к свадьбе.