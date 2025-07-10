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12:24, 10 июля 2025Забота о себе

Пожилым людям дали советы по профилактике глухоты

Врач Маркес призвал защищать уши от сильного шума для профилактики глухоты
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Оториноларинголог Франсиско Маркес дал пожилым людям несколько советов по профилактике глухоты после 50 лет. Его слова приводит издание 20minutos.

Маркес отметил, что после 50 лет каждому человеку необходимо регулярно проверять слух. Эта несложная мера поможет обнаружить ту или иную проблему еще на ранней стадии и остановить ее прогрессирование, пояснил он.

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Также, продолжил врач, важно защищать уши от чрезмерного воздействия сильного шума. Для этой цели можно купить беруши или наушники с шумоподавлением. Наконец, Маркес призвал регулярно чистить уши от серы, однако выполнение этой процедуры лучше доверить профессионалу, а не использовать ватные палочки, как это делают многие.

Ранее офтальмолог Александр Кривун заявил, что после 50 лет необходимо регулярно проверять зрение. Дело в том, что именно после этого возраста, по его словам, начинаются проблемы с глазами.

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