Президент Абхазии встретился с замглавы администрации президента России

Президент Абхазии Гунба встретился с замглавы администрации президента Кириенко

Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко, передает РИА Новости.

Отмечается, что собеседники обсудили энергетику, налоги, гуманитарные инициативы и образование. Как отметил президент республики, интенсивность взаимодействия Москвы и Сухума возрастает, а встречи с президентом России Владимиром Путиным находят отражение в деталях.

Ранее Гунба призвал Тбилиси смириться с тем, что республика теперь — независимое государство. Лидер страны также отметил, что для восстановления диалога Грузия должна подписать соглашение об отказе от применения силы.