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13:15, 10 июля 2025Бывший СССР

Президент Абхазии встретился с замглавы администрации президента России

Президент Абхазии Гунба встретился с замглавы администрации президента Кириенко
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко, передает РИА Новости.

Отмечается, что собеседники обсудили энергетику, налоги, гуманитарные инициативы и образование. Как отметил президент республики, интенсивность взаимодействия Москвы и Сухума возрастает, а встречи с президентом России Владимиром Путиным находят отражение в деталях.

Ранее Гунба призвал Тбилиси смириться с тем, что республика теперь — независимое государство. Лидер страны также отметил, что для восстановления диалога Грузия должна подписать соглашение об отказе от применения силы.

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