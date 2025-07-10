При обысках в МХАТ по делу о растрате изъяли документацию

ТАСС: При обысках в МХАТ и у его директора Кехмана изъяли документацию

В рамках уголовного дела о растрате сотрудники правоохранительных органов провели обыски в МХАТ имени М. Горького и у его директора Владимира Кехмана, в ходе которых изъяли документацию, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Изъяли электронные носители информации и документацию, имеющую значение по уголовному делу о растрате», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что главу Михайловского театра и МХАТа Кехмана задержали в рамках расследования уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере. По данным источника, сотрудники правоохранительных органов задержали Кехмана сразу после его возвращения из-за границы.