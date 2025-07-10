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15:28, 10 июля 2025Экономика

Производитель аспирина запланировал массовые увольнения

Handelsblatt: Bayer запланировал масштабное сокращение штата в ближайшие годы
Кирилл Луцюк

Фото: Martin Meissner / AP

Немецкий фармацевтический гигант Bayer, производящий такие препараты, как «Аспирин», «Бепантен» и «Тридерм», запланировал в ближайшие несколько лет провести масштабное сокращение штата. Об этом сообщило агентство Handelsblatt.

При этом компания заверила, что после закрытия завода во Франкфурте в Германии до 2030 года дальнейших закрытий на будет. Совет директоров Bayer гарантировал продолжение работы оставшихся предприятий. Как отметил один из представителей фармгиганта, объявленный уход Bayer из Франкфурта и сокращение персонала на других предприятиях стали тяжелым ударом и для Германии как региона ведения бизнеса, и для самой компании.

Отмечается, что тогда причиной решения прекратить производство стали высокие цены на энергоносители.

В начале апреля Bayer, а также ряд других крупных производителей лекарств в ЕС поставили ультиматум главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Они пригрозили, что перенесут свои производства в США, если Брюссель не создаст для них благоприятных условий, изменив соответствующим образом нормативно-правовую базу.

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