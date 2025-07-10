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16:38, 10 июля 2025Россия

Путин провел очное совещание по вопросам образования

Путин провел совещание по итогам выпускной и вступительной кампании
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел очное совещание в Кремле, в рамках которого обсуждались вопросы образования в стране. Об этом пишет ТАСС.

На встрече присутствовали вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко и главы Минпросвещения и Минобрнауки Сергей Кравцов и Валерий Фальков. Глава государства оценил итоги выпускной и вступительной кампании, а также обсудил завершение учебного года.

«У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап уже — поступление в специальные учебные заведения, и в средние, и в высшие», — заметил Путин в ходе заседания. Он добавил, что, несмотря на отпускное время большинства преподавателей, образовательная жизнь продолжается, начинается подготовка уже к следующему учебному году.

Ранее Путин поручил ввести новую должность в школах. С 1 октября в учебных заведениях появится должность советника по воспитанию.

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