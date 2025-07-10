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15:01, 10 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба загадочно исчезнувшей молодой россиянки

Под Кемерово задержан волонтер, подозреваемый в убийстве 19-летней знакомой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Под Кемерово задержан 23-летний мужчина-волонтер, подозреваемый в расправе над 19-летней знакомой. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, девушка неожиданно для своих близких пропала. В последний раз ее возлюбленный получил от нее сообщение о том, что они расстаются, а потом она написала своей сестре, что гуляет, при этом записать голосовое сообщение она не смогла и не ответила на звонок. После этого ее родные забеспокоились. Девушку искали в течение нескольких дней. По словам ее родных, раньше она не пропадала. Они рассказали, что она является студенткой третьего курса технического колледжа, хорошистка, работает в приемной комиссии, а в свободное время занимается стрельбой из винтовки и волонтерством.

Оперативники выяснили, что фигурант — последний, кто видел студентку. За день до исчезновения он зашел к ней, предложил выпить, а потом по неизвестной причине напал на нее с ножом и изрезал. Затем он спрятал тело в сумку и отвез в лес. После этого он вернулся в квартиру, где совершил преступление, убрался и ушел.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится на допросе у правоохранителей.

Предварительно установлено, что сообщения сестре погибшей и ее возлюбленному тоже написал он. Силовики провели у задержанного обыск, изъяли ноутбук и другие принадлежащие девушке вещи.

Ранее сообщалось, что в Саратове мужчину приговорили к 19,5 года за расправу над девушкой в салоне связи.

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