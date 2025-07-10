Россиян предупредили об опасности интервального голодания

Врач Тесленко предупредила о проблемах с гормонами из-за интервального голодания

Интервальное голодание может вызвать гормональный дисбаланс и ряд других проблем со здоровьем, предупредила врач-косметолог, нутрициолог Дарья Тесленко. Об опасности этой системы питания она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

«При интервальном голодании важно не заиграться с сокращением окна приема пищи», — подчеркнула Тесленко. Она призвала россиян практиковать такой тип питания под наблюдением специалистов в санатории или медицинской клинике — это поможет избежать проблем со здоровьем.

Бесконтрольное интервальное голодание, по словам нутрициолога, может привести к снижению производства гормонов щитовидной железы и половых гормонов, слабости, утомляемости, проблемам с концентрацией внимания, дефициту витаминов и минералов, обезвоживанию организма и анемии. Некоторым людям такой тип питания и вовсе противопоказан.

По словам Тесленко, придерживаться интервального голодания запрещено при беременности и в период кормления грудью, при хроническом стрессе, недостаточной массе тела, низком уровне белка в крови, железодефиците, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек, сахарном диабете, сердечно-сосудистых патология. Кроме того, эта диета запрещена детям и пожилым людям, а также людям, с расстройством пищевого поведения и недавно перенесшим хирургическое вмешательство.

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова призвала отказаться от диет, во время которых можно употреблять только один продукт. По ее словам, они не дадут устойчивого результата.