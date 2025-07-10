Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:30, 10 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности интервального голодания

Врач Тесленко предупредила о проблемах с гормонами из-за интервального голодания
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ratapan Anantawat / Unsplash

Интервальное голодание может вызвать гормональный дисбаланс и ряд других проблем со здоровьем, предупредила врач-косметолог, нутрициолог Дарья Тесленко. Об опасности этой системы питания она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

«При интервальном голодании важно не заиграться с сокращением окна приема пищи», — подчеркнула Тесленко. Она призвала россиян практиковать такой тип питания под наблюдением специалистов в санатории или медицинской клинике — это поможет избежать проблем со здоровьем.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Бесконтрольное интервальное голодание, по словам нутрициолога, может привести к снижению производства гормонов щитовидной железы и половых гормонов, слабости, утомляемости, проблемам с концентрацией внимания, дефициту витаминов и минералов, обезвоживанию организма и анемии. Некоторым людям такой тип питания и вовсе противопоказан.

По словам Тесленко, придерживаться интервального голодания запрещено при беременности и в период кормления грудью, при хроническом стрессе, недостаточной массе тела, низком уровне белка в крови, железодефиците, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек, сахарном диабете, сердечно-сосудистых патология. Кроме того, эта диета запрещена детям и пожилым людям, а также людям, с расстройством пищевого поведения и недавно перенесшим хирургическое вмешательство.

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова призвала отказаться от диет, во время которых можно употреблять только один продукт. По ее словам, они не дадут устойчивого результата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

    Названы способные остановить супербактерии растения

    Россиянам предложат воду из навоза

    Премьер Грузии высказался о «позорном шантаже» Евросоюза

    Рябков высказался о 500-процентных пошлинах США

    В российском регионе мужчина впечатал в забор пенсионерку и ее внучку на детской площадке

    Ловец рептилий пережил укус ядовитой змеи и забыл свою возлюбленную

    Ким Кардашьян сменила имидж

    Хинштейн заявил о представлении к награде не выжившего при атаке ВСУ в Курске росгвардейца

    Боец отряда «Орлан» попал под удар украинского БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости