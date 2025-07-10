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16:23, 10 июля 2025Экономика

Россиян призвали расставить по даче металлические дуги

Садовод Воронова: Металлические дуги на даче помогут защитить урожай от града
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Studio MDF / Shutterstock / Fotodom  

Металлические дуги над грядками помогут защитить будущий урожай от града и непогоды. Расставить такие конструкции по дачному участку призвала россиян эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, пишет «Москва 24».

Специалистка посоветовала положить рядом с дугами пленку по размеру грядки, чтобы ее можно было быстро накинуть, когда погода начнет портиться. Одну из сторон Воронова посоветовала подогнуть и закрепить прищепками, чтобы создать плотную крышу — от нее будут отскакивать осадки.

«Во время града спасать надо в первую очередь растения с широкими листьями, которые может сильно побить. Это однозначно огурцы, помидоры, растущие не в теплице, кабачки, тыквы и баклажаны», — посоветовала садовод. Менее опасны осадки для моркови и лука, добавила эксперт.

Ранее россиян предупредили, что употреблять в пищу выросшие на даче грибы может быть опасно. Особенно, если садоводы пользуются препаратами от сорняков, грибковых растений и насекомых. Мицелий активно впитывает химикаты и делает грибы ядовитыми.

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