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13:47, 10 июля 2025Экономика

Россиянам предложат воду из навоза

В России изобрели очистной комплекс для сточных вод нового типа
Мария Черкасова

Фото: Pxhere

Российский изобретатель Владимир Горбашов при поддержке программы Национальная техническая инициатива (НТИ) создал и запатентовал новый способ очистки и избавления от запаха сточных вод сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщают «Известия».

Новая разработка позволит перерабатывать навоз до состояния питьевой воды. В процессе используют химические реакции и специальный электрический измельчитель. Очистной комплекс потребляет мало энергии и работает эффективно. Воду, которую он создает, можно пить без опасений за здоровье.

Разработка позволит решить проблему с осадочным илом — грязью, которая остается в очистных сооружениях после биологической обработки воды. Теперь ее можно будет использовать в агропромышленности, например на свинофермах и молочных комплексах, рассказал автор проекта.

Ранее шотландские ученые из Эдинбургского университета разработали новую технологию переработки пластиковых отходов в лекарственные препараты. Они получают из мусора активный ингредиент парацетамола (терефталевую кислоту).

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