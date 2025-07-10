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10:17, 10 июля 2025Россия

Россиянин напал на пенсионерку, обвинил ее в использовании приема дзюдо и заявил в полицию

Екатеринбуржец напал на пенсионерку и пожаловался на нее в полицию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Екатеринбуржец напал на пенсионерку и пожаловался на нее в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, конфликт между россиянином и пожилой женщиной произошел на детской площадке. По мнению жены напавшего, пенсионерка обидела их с мужем сына, выкручивала ему руки и снимала на телефон. Кроме того, женщину обвинили в использовании против мальчика приема, который встречается во многих боевых искусствах, в том числе и в дзюдо — броска через бедро. Об этом мужчина заявил и в полиции.

В ролике, который опубликовал канал, видно, что мужчина сам ударил пенсионерку так, что та буквально впечаталась головой в забор.

Ранее сообщалось, что в Тверской области водитель автобуса избил школьницу из-за оплаты проезда. Кроме того, он разбил ее телефон и выволок из салона.

ЖЗЛ
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