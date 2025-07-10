Россиянин пожаловался на угрозы в СИЗО

В Красноярске мужчина пожаловался на угрозы насилием и убийством в СИЗО

В Красноярске мужчина пожаловался на угрозы сексуальным насилием и расправой в СИЗО-1. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Россиянин попал в СИЗО по подозрению в краже запчастей. Оттуда он отправил жене заявление, в котором рассказал, что его выводят в спецбоксы, где пытаются силой и угрозами выбить показания по преступлениям, которые он не совершал.

По данным источника «Ленты.ру», в ГУ ФСИН по Красноярскому краю заявление не поступало, начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области заключенные открыли казино.

