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16:04, 10 июля 2025Силовые структуры

Россиянин пожаловался на угрозы в СИЗО

В Красноярске мужчина пожаловался на угрозы насилием и убийством в СИЗО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Красноярске мужчина пожаловался на угрозы сексуальным насилием и расправой в СИЗО-1. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Россиянин попал в СИЗО по подозрению в краже запчастей. Оттуда он отправил жене заявление, в котором рассказал, что его выводят в спецбоксы, где пытаются силой и угрозами выбить показания по преступлениям, которые он не совершал.

По данным источника «Ленты.ру», в ГУ ФСИН по Красноярскому краю заявление не поступало, начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области заключенные открыли казино.

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