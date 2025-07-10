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12:46, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Российская блогерша выступила с неожиданными обвинениями после падения с четвертого этажа

Блогерша Мариш обвинила мужа в краже ее вещей после падения с четвертого этажа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал МаришМариш

Российская блогерша Мариш (настоящее имя — Марина Пономарева) выступила с неожиданными обвинениями в адрес своего мужа. В своем Telegram-канале она заявила, что супруг украл ее вещи после того, как она случайно упала с четвертого этажа во время съемок клипа в США.

«Я находилась в процессе развода со своим мужем (планировали разводиться, жили отдельно) Романом Гаглоевым. Медицинскому персоналу и официальным лицам мой муж заявил, что я пыталась (добровольно уйти из жизни — прим. «Ленты.ру»), из-за чего моя свобода действий была ограничена», — заявила Мариш в опубликованном видео.

Она также обвинила супруга в том, что он забрал из квартиры все ее вещи, среди которых были личные документы, смартфоны и другие устройства, а также одежда. При этом, по словам Пономаревой, мужчина и его родственники оказывают давление на членов ее семьи в России.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Андрей Мерзликин, известный по роли в фильме «Бумер», развелся с супругой Анной после 19 лет брака. Отмечается, что развод пары официально оформлен 8 июля, в День семьи, любви и верности. Актер стал инициатором расставания.

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