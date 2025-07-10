Российские бойцы эвакуировали раненого товарища под стих из «Брата-2»

Бойцы ВС РФ эвакуировали раненого товарища, читая стих из «Брата-2»

Российские бойцы эвакуировали раненого товарища на сватовском направлении, читая стих из фильма «Брат-2». Кадры показал Telegram-канал Shot.

На видео видно, как несколько военнослужащих несут носилки, декламируя ставшие популярными строчки из стихотворения Владимира Орлова «Родное» «Это Родина моя! Всех люблю на свете я!». Таким образом они пытались не дать пострадавшему потерять сознание. Боец выжил, сейчас он идет на поправку.

Ранее выяснилось, что командование Вооруженных сил Украины отдает приказы военнослужащим бросать своих раненых товарищей на сумском направлении, «поскольку они совсем не нужны». От бойцов требуют вместо людей забирать оружие и средства связи.