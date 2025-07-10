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20:39, 10 июля 2025Силовые структуры

Российские следователи объявили в розыск воевавшего за ВСУ ирландца

Воевавшего за ВСУ наемника из Ирландии объявили в международный розыск
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) британского наемника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Речь об уроженце Северной Ирландии Брауне Каллане Фредерике, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по статье о наемничестве. По данным следствия, в сентябре Браун добровольно заключил контракт с ВСУ, вступив в ряды 59-й отдельной мотопехотной бригады, в рядах которой участвовал в боях с Российской армией.

В отношении Брауна по ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее тело британского наемника Бенжамина Лео Бергесса с позывным Budgie (в переводе с английского — попугай), ликвидированного в Сумской области, было кремировано в Киеве в присутствии представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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