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16:05, 10 июля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись на границе с Днепропетровской областью

ВС России продвинулись к Карлу Марксу и Александрограду
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись к населенным пунктам Карл Маркс и Александроград. О наступлении на юге Донецкой народной республики (ДНР) со ссылками на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части продвинулись к Александрограду и Карлу Марксу», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска закрепляются на границе с Днепропетровской областью, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают испытывать проблемы на южном направлении.

Ранее стало известно о взятии под контроль российскими войсками соседнего с Карлом Марксом села Толстой. В боях за населенный пункт участвовали бойцы группировки «Восток». На этом направлении украинские подразделения потеряли более 200 солдат, а также 20 единиц военной техники.

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