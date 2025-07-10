Депутат ГД Ивлев: Киев изучал возможность оснащения дронов химическим оружием

Украина изучала возможность оснащения дронов химическим оружием для использования против Российской армии. Вероятно, именно эти данные обещал передать директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф американскому президенту Дональду Трампу, предположил депутат Госдумы (ГД), генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с ТАСС.

По его словам, Минобороны России неоднократно фиксировало использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) хлорпикрина. Также в ходе специальной военной операции (СВО) были обнаружены следы слезоточивого газа. Как утверждает Ивлев, Киев запрашивал у НАТО машины для применения химоружия, а также десятки тысяч комплектов противохимической защиты. «Понятно, что все для применения химического оружия против подразделений Российской армии. Возможно, эти факты стали известны ЦРУ, и они хотят проинформировать Трампа», — порассуждал он.

Парламентарий подчеркнул, что Генштабу давно об этом известно, поэтому в зоне спецоперации приняты необходимые меры безопасности.

Ранее политолог Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что сначала надо выяснить — кто и против кого применяет химическое оружие. По его словам, если речь о действиях ВСУ, то Россия уже давно ставила в известность международные органы об этих фактах. Однако эксперт предположил, что ЦРУ хотят предоставить данные о якобы применении химоружия российскими войсками, чтобы дать основания для Трампа ввести санкции против Москвы.