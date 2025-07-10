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14:08, 10 июля 2025Россия

Российский снайпер рассказал о самой долгой охоте на украинские беспилотники

«Красная звезда»: Самая долгая охота на украинские БПЛА длилась три недели
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военно­служащие отдельной роты 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» за последние три месяца уничтожили более 70 украинских дронов типа «Баба-Яга». Об этом газете «Красная звезда» рассказал снайпер с позывным Заяц.

По словам российского военнослужащего, самая долгая охота на украинские беспилотники (БПЛА) «Баба-Яга» длилась три недели. «Бывает, заходим на день, а бывает, на месяц. Все зависит от задачи. Самая долгая охота длилась три недели», — рассказал он.

Снайпер отметил, что противник постоянно меняет маршруты полетов, и российским военным «приходится подстраиваться». «Гоняемся за ними», – констатировал военнослужащий.

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Снайпер уточнил, что наиболее эффективная дальность поражения варьируется. Его личный рекорд — сбитая «Баба Яга» на расстоянии 650 метров. Для того, чтобы уничтожать дроны противника, российские военные организуют засады на маршрутах их следования.

«Определяем приближение на слух, ее очень хорошо слышно. Другие посты сообщают, что "Баба Яга" движется в нашем направлении. Помогают детекторы, радары, которые определяют их и выдают сигнал. Идеальный момент для выстрела — когда дрон замирает в воздухе, высматривая [объект] для сброса груза. Здесь работа на опережение. Нужно уничтожить ее раньше, чем она успеет сбросить взрывчатку», — объяснил Заяц.

Для уничтожения дронов российские военные, в частности, разрабатывают собственные приспособления, модернизируя оружие: используют глушители и приборы для ночной стрельбы. «Можно и по винтам бить. Как-то раз выстрелил, попал в аккумулятор, но «костлявая» не упала. Пришлось бить по мотору. Сбил один, и она тут же рухнула», — раскрыл он детали тактики.

Ранее были названы основные задачи пехотных снайперов в зоне спецоперации. В их числе — прикрытие российских штурмовых групп и ночная работа по беспилотникам.

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