Российское вино признали лучшим на конкурсе в Китае

Российское вино от «Абрау-Дюрсо» признали лучшим на конкурсе SIWC в Китае

Российское вино признали лучшим на международном конкурсе Shanghai International Wine Challenge (SIWC) 2025 в Китае. Об этом сообщает новостной агрегатор «СМИ2».

Игристые вина Группы компаний «Абрау-Дюрсо» отметили высшими наградами на дегустационном конкурсе, который проходил в Шанхае с 23 по 27 июня.

Единственную для России платиновую награду получил Brut 2022 года «Цимлянский черный» от «Винодельни Ведерниковъ», которое произвдят из отечественного донского сорта винограда по классическому методу с выдержкой более 12 месяцев.

В то же время золотые медали получили напитки «Абрау-Дюрсо» Victor Dravigny Brut 2023 года и Brut d’Or Blanc de Blancs 2021 года. Первое вино изготовлено из сортов винограда «шардоне», «рислинг», «уньи-блан» и «пино-блан» с выдержкой не менее 12 месяцев, а Brut d’Or Blanc de Blancs — из винограда сорта «шардоне».

Известно, что в конкурсе участвовали ведущие винодельческие страны мира — Франция, Италия, Австралия, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка и другие. Отмечается, что в состав жюри вошли международные эксперты, обладатели титула и кандидаты Master of Wine, а также признанные специалисты китайской винодельческой индустрии.

В июне президент России Владимир Путин угостил иностранцев российским вином.