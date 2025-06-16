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16:55, 16 июня 2025Ценности

Путин угостил иностранцев российским вином

Президент РФ Путин: Иностранных лидеров в День Победы угощали российским вином
Екатерина Ештокина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин угостил иностранцев российским вином. Соответствующий комментарий приводит РИА Новости.

Глава государства провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. На ней президент заявил, что на приеме в Кремле в День Победы иностранных лидеров угощали только российским вином. В то же время Развожаев доложил Путину о развитии виноделия и подчеркнул, что в Севастополе внимательно следили за мероприятиями ко Дню Победы.

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Кроме того, губернатор Севастополя уточнил, что среди представленных напитков было вино севастопольского терруара — «Блан де Неж». «Для нас это особая гордость», — заключил он.

Ранее в июне россиянам предложили свечи с запахом Путина. Так, жители страны могли приобрести натуральные восковые изделия с деревянным фитилем, горение которых рассчитано на 25 часов.

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