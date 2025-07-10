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11:58, 10 июля 2025Бывший СССР

Обучающимся в русских школах Азербайджана поставили условие

Глава Минобра Азербайджана Амруллаев: Ученики русских школ должны знать госязык
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: REAL TV / YouTube

В настоящее время вопрос закрытия русских школ в Азербайджане не стоит на повестке, однако их ученики должны знать государственный язык. Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает Report.

«Независимо от того, в каком отделении учится ученик, приоритетом остается хорошее знание родного языка. Так как ученик учится за счет государственного бюджета, мы вправе требовать от него знания азербайджанского языка», — подчеркнул министр.

Амруллаев поставил условие обучающимся в русскоязычных школах Азербайджана и признал дефицит учителей по русскому языку в школах страны. По его словам, при приеме учителей на работу кандидаты на должность учителя русского набирают максимум 50-60 баллов по профессиональному тестированию, в то время как учителя по азербайджанскому — более 80.

Ранее представители некоторых учебных заведений Азербайджана сообщили «Ленте.ру», что не могут давать комментарии по статусу обучения на русском языке из-за возможных неприятностей. В одной из русских школ уточнили, что они могут рассказать о ситуации только с позволения местных властей.

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