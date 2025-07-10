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08:29, 10 июля 2025Экономика

Синоптик пообещал части европейцев снижение температуры до плюс 30 градусов

Синоптик Вильфанд: Температура в Южной Европе понизится до плюс 30 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Michaela Stache / Reuters

Температура в Южной Европе в ближайшие дни постепенно понизится до плюс 30 градусов. Об этом часть жителей континента предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, на данный момент столбики термометров в Испании показывают около плюс 35 градусов, однако к субботе, 12 июля, показатель на фоне облачности понизится до 30-32 градусов.

«В Италии тоже немножко понизилась температура, к выходным она составит примерно 30-31 градусов. Тоже, конечно, жаркая погода, но не по-сумасшедшему, уже не 37 градусов. В Греции с четверга прогнозируется небольшое понижение до 31-33 градусов», — поделился информацией Вильфанд. При этом специалист подчеркнул, что жаркая погода в Европе никак не связана с той, которая стоит над европейской частью России.

Ранее москвичам пообещали, что апогей жары настанет в пятницу, 11 июля. Согласно прогнозам Гидрометцентра, в этот день воздух в столице прогреется до плюс 36 градусов.

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