Совместивший обучение брейк-дансу с растлением педагог попался россиянке

В Москве педагога по брейк-дансу обвинили в растлении подростков

В Москве 39-летнего педагога обвинили в серийной педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, молодой человек в ряде кружков преподавал брейк-данс и уроки английского языка. Ряд его учеников много лет занимались с ним, мужчина дружил с их семьями и даже приходил на дни рождения. Одна из матерей, заподозрив неладное, начала следить за тем, как проходят занятия, и выяснила, что прямо на занятиях мужчина растлевает подростков. Женщина написала заявление в полицию.

После того как мужчина попался на сексуальной связи с подростком, вскрылись аналогичные действия еще в отношении как минимум двух учеников — 13 и 16 лет. Следователи подозревают, что пострадавших значительно больше.

Ранее в Новосибирской области экс-сотрудника Следственного комитета арестовали по обвинению в педофилии. Он подозревается в сексуальной связи с 14-летней девочкой несколько лет назад.

