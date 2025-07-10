Стал известен ключевой вопрос на переговорах Алиева и Пашиняна

Главным на переговорах Алиева и Пашиняна было открытие Зангезурского коридора

Ключевым вопросом на переговорах Алиева и Пашиняна стало открытие Зангезурского коридора. О главном в обсуждении лидеров двух государств сообщает Telegram-канал «Minval».

«Одним из ключевых вопросов на повестке остается открытие Зангезурского коридора», — сказано в публикации.

Коридор предполагает создание автомобильной и железнодорожной инфраструктуры на территории Армении, обеспечивающей беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и эксклавом Нахичеванью, а также выход к Турции.

Ранее заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов заявил возможной подготовке Турцией и Азербайджаном операции против Армении. Согласно его мнению, Баку рассчитывает получить от Турции Зангезурский коридор между Азербайджаном и Нахичеванью в благодарность за смену позиций.