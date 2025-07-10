Стало известно о ловушке ВСУ на месте расстрела российских бойцов

ВСУ поставили растяжку на месте расстрела бойцов ВС России возле села Комар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поставили растяжку на месте расстрела бойцов Вооруженных сил (ВС) России возле села Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах.

«На месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма», — рассказал собеседник агентства.

Как рассказали силовики, ловушка на месте расстрела двух российских бойцов сработала во время штурма населенного пункта ВС России.

Ранее пленный боец ВСУ Игорь Скубак признался в расстреле двух российских пленных солдат в районе Комара. Отмечается, что пошедший на расстрел украинский солдат не смог объяснить причину, по которой согласился на военное преступление.