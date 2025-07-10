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08:59, 10 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о ловушке ВСУ на месте расстрела российских бойцов

ВСУ поставили растяжку на месте расстрела бойцов ВС России возле села Комар
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поставили растяжку на месте расстрела бойцов Вооруженных сил (ВС) России возле села Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых структурах.

«На месте расстрела военнослужащие 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ установили растяжку, которая сработала во время штурма», — рассказал собеседник агентства.

Как рассказали силовики, ловушка на месте расстрела двух российских бойцов сработала во время штурма населенного пункта ВС России.

Ранее пленный боец ВСУ Игорь Скубак признался в расстреле двух российских пленных солдат в районе Комара. Отмечается, что пошедший на расстрел украинский солдат не смог объяснить причину, по которой согласился на военное преступление.

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