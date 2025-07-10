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14:48, 10 июля 2025Экономика

Торговая война Трампа обернулась для Германии неожиданным результатом

Handelsblatt: Из-за тарифной войны Трампа в Германию хлынул китайский экспорт
Кирилл Луцюк

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Китайские товары, изначально предназначавшиеся для поставок на американский рынок, хлынули в Германию. Об этом сообщило агентство Handelsblatt со ссылкой на Германское внешнеторговое объединение (BGA).

Речь идет о резком росте поставок, который считают прямым следствием тарифной войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом. Как отметили в BGA, то, что больше не идет в США, все чаще перенаправляется на европейский рынок.

По данным Таможенного управления Китая, экспорт в США в мае упал на 34,5 процента, что стало самым резким падением с начала пандемии коронавируса в начале 2020 года. При этом поставки в Европейский союз выросли на 12 процентов. Федеральное статистическое управление ФРГ выяснило, что импорт из Китая с января по май увеличился более чем на 10 процентов, достигнув 67,5 миллиарда евро.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обрушилась на Китай с критикой, обвинив его в закрытии целых отраслей западной промышленности. Она также предупредила Пекин, что если тот хочет и дальше развивать сотрудничество с Брюсселем, то ему придется восстановить баланс.

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